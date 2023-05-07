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7 мая, 02:45

"Перепутали страну": Вид жены и внучки Байдена на коронации Карла III шокировал американцев

Жена и внучка Байдена явились на коронацию Карла III в цветах украинского флага

<p>Жена и внучка Байдена на коронации Карла III. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/JennaEllisEsq/status/1654826082128785409" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JennaEllisEsq</a></p>

Жена и внучка Байдена на коронации Карла III. Обложка © Twitter / JennaEllisEsq

Жена и внучка президента США Джо Байдена Джилл и Финнеган оделись в платья цветов украинского флага на коронацию Карла III. На это обратила внимание известный американский юрист Дженна Эллис и осудила этот жест.

"Первая леди США представляет Украину вместо родной страны", — написала Эллис в "Твиттере".

Подписчики поддержали возмущение юриста и заметили, что первая леди США умудрилась превратить в шоу даже коронацию британского монарха. Пользователи решили, что выходка демонстрирует неуважение к родной стране. Нашлись и те, кто с юмором отнёсся к возникшей ситуации.

"Бедняжки, думали, что приехали на встречу к Зеленскому", — заметил комментатор.

"Скорее всего, они перепутали страну", — поддержал другой.

"Именно в такие моменты мне начинает казаться, что нашу нацию уже ничего не спасёт", — указал пользователь.

Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Елена Зеленская прибыла в Лондон на коронацию Карла III

Ранее Лайф писал о том, что король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Арина Родионова
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