"Перепутали страну": Вид жены и внучки Байдена на коронации Карла III шокировал американцев

Жена и внучка президента США Джо Байдена Джилл и Финнеган оделись в платья цветов украинского флага на коронацию Карла III. На это обратила внимание известный американский юрист Дженна Эллис и осудила этот жест.

"Первая леди США представляет Украину вместо родной страны", — написала Эллис в "Твиттере".

Подписчики поддержали возмущение юриста и заметили, что первая леди США умудрилась превратить в шоу даже коронацию британского монарха. Пользователи решили, что выходка демонстрирует неуважение к родной стране. Нашлись и те, кто с юмором отнёсся к возникшей ситуации.

"Бедняжки, думали, что приехали на встречу к Зеленскому", — заметил комментатор.

"Скорее всего, они перепутали страну", — поддержал другой.

"Именно в такие моменты мне начинает казаться, что нашу нацию уже ничего не спасёт", — указал пользователь.