Количество жертв при стрельбе в ТЦ в Техасе возросло до девяти
В результате стрельбы в ТЦ в Техасе погибло девять человек, семеро ранены
По уточнённой информации, в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен, штат Техас, погибло девять человек. Ещё семеро были госпитализированы с ранениями.
"Девять человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets в субботу днём. Стрелок также признан погибшим", — пишет CBS, ссылаясь на информацию полиции.
По данным телеканала, семеро погибших были найдены на месте происшествия, двое умерли уже после госпитализации. Три человека находятся в критическом состоянии, ещё столько же — в стабильном. Мотивы преступника пока не известны.
Ранее сообщалось, что в субботу в одном из торговых центров в американском Аллене (штат Техас) произошла стрельба. На месте работают правоохранители, которые не пускают граждан к месту происшествия. Из супермаркета эвакуированы сотни людей. По данным силовиков, стрелявший был обнаружен мёртвым. Его личность устанавливается.
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