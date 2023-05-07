Количество жертв при стрельбе в ТЦ в Техасе возросло до девяти

По уточнённой информации, в результате стрельбы в торговом центре в городе Аллен, штат Техас, погибло девять человек. Ещё семеро были госпитализированы с ранениями.

"Девять человек погибли и семь получили ранения в результате стрельбы в торговом центре Allen Premium Outlets в субботу днём. Стрелок также признан погибшим", — пишет CBS, ссылаясь на информацию полиции.

По данным телеканала, семеро погибших были найдены на месте происшествия, двое умерли уже после госпитализации. Три человека находятся в критическом состоянии, ещё столько же — в стабильном. Мотивы преступника пока не известны.