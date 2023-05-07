Участвующие в СВО военнослужащие ЗВО пообщались с родными по телемосту

Военнослужащие Западного военного округа пообщались со своими семьями, находящимися в Ленинградской области, по телемосту в зоне проведения СВО. Бойцы поздравили родных и близких с наступающим Днём Победы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные ЗВО пообщались с близкими по видеосвязи. Видео © Telegram / Минобороны России

"В зоне спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Западного военного округа и их семьями из Ленобласти. Впервые за долгое время бойцы смогли увидеть своих родных и пообщаться с ними. Мероприятие посетило около 50 членов семей военнослужащих", — отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, такие онлайн-встречи регулярно проводятся в подразделениях, принимающих участие в спецоперации на Украине, и уже успели стать доброй традицией для военнослужащих на передовой.