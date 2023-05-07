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7 мая, 05:24

Участвующие в СВО военнослужащие ЗВО пообщались с родными по телемосту

Военные ЗВО пообщались со своими семьями из Ленобласти по телемосту в зоне СВО

Военнослужащие Западного военного округа пообщались со своими семьями, находящимися в Ленинградской области, по телемосту в зоне проведения СВО. Бойцы поздравили родных и близких с наступающим Днём Победы, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военные ЗВО пообщались с близкими по видеосвязи. Видео © Telegram / Минобороны России

"В зоне спецоперации состоялся телемост между военнослужащими Западного военного округа и их семьями из Ленобласти. Впервые за долгое время бойцы смогли увидеть своих родных и пообщаться с ними. Мероприятие посетило около 50 членов семей военнослужащих", — отметили в военном ведомстве.

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Как уточнили в Минобороны, такие онлайн-встречи регулярно проводятся в подразделениях, принимающих участие в спецоперации на Украине, и уже успели стать доброй традицией для военнослужащих на передовой.

Ранее Лайф писал, что российские военные начали использовать "скворечники" на танках в зоне СВО — специальные динамические козырьки с комплексом "Контакт-1". Их задача — защита от ударов с воздуха.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Иван Косицын
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