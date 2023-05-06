Военные России начали использовать "скворечники" для защиты танков

Российские военные начали использовать "скворечники" на танках в зоне СВО — специальные динамические козырьки с комплексом "Контакт-1". Их задача — защита от ударов с воздуха. Видео с танками в телеграм-канале опубликовало Минобороны России.

"Скворечник" в виде противокумулятивной решётки приваривается к башне, закрывая её от атак. На опубликованных кадрах можно увидеть, что на козырёк сверху теперь навешаны ряды контейнеров "Контакта-1", в общей сложности свыше 40 штук. В итоге вся конструкция создаёт прочный металлический занавес, который может достигать более 200 килограммов. Как пояснил главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, подобный козырёк с динамической защитой вполне может уберечь танк от дронов-камикадзе, а также от сбрасываемых с беспилотников снарядов.