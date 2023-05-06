В Запорожской области оценили боеготовность российских военных

Российские войска находятся в полной боеготовности в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши военные находятся в полной боевой готовности", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов также добавил, что в регионе готово несколько линий глубокоэшелонированной обороны.