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6 мая, 05:29

В Запорожской области оценили боеготовность российских военных

Рогов: ВС РФ в Запорожской области находятся в полной боеготовности

Российские войска находятся в полной боеготовности в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Наши военные находятся в полной боевой готовности", — приводит его слова РИА "Новости".

Рогов также добавил, что в регионе готово несколько линий глубокоэшелонированной обороны.

В Запорожье ждут контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы

В Запорожье ждут контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы

Ранее сообщалось, что жителей 18 прифронтовых поселений Запорожья переселяют вглубь области. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц. Всего власти Запорожской области планируют переселить около 70 тысяч человек.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Иван Косицын
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