В Запорожской области оценили боеготовность российских военных
Рогов: ВС РФ в Запорожской области находятся в полной боеготовности
Российские войска находятся в полной боеготовности в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Наши военные находятся в полной боевой готовности", — приводит его слова РИА "Новости".
Рогов также добавил, что в регионе готово несколько линий глубокоэшелонированной обороны.
Ранее сообщалось, что жителей 18 прифронтовых поселений Запорожья переселяют вглубь области. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц. Всего власти Запорожской области планируют переселить около 70 тысяч человек.
ТАСС / Андрей Рубцов