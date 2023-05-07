"Ваша позиция — пример настоящего патриота": Кириенко выступил на слёте "Послов Победы"

Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко выступил на торжественном открытии слёта победителей Всероссийского конкурса "Послы Победы – 2023". Он заявил о важности сохранения истории нашей страны. Его слова приводит пресс-служба движения "Волонтёры Победы".

"В преддверии 78-й годовщины Победы в Москве собрались лучшие добровольцы со всей России, которые бережно хранят историю нашего Отечества и занимаются патриотическим воспитанием молодого поколения", — подчеркнул Кириенко.

По его словам, российские волонтёры вносят большой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и её героях. Работа добровольцев заключается в сборе масштабных архивов воспоминаний участников этих страшных событий 1941–1945 годов, благоустройстве памятных мест, мемориалов и захоронений защитников нашей страны. Вместе с тем движение поддерживает российские войска и жителей новых регионов РФ с самого начала спецоперации на Украине.

"Особые слова признательности представителям новых регионов России, впервые принявших участие в конкурсе. Ваша позиция — это пример настоящего патриота для российской молодёжи", — добавил Кириенко.

Почётными гостями торжества стали Герой РФ Алексей Романов, председатель Центрального штаба движения "Волонтёры Победы" Ольга Занко, ветеран ВОВ Семён Люлько, участник спецоперации Алиас Авизба, актёр, певец и продюсер Виталий Гогунский. Они поприветствовали волонтёров и поздравили их с участием в сопровождении Парада Победы на Красной площади 9 Мая. "Послом Победы" от ДНР стала Наталья Хома. Она ещё в школьные годы помогала ветеранам, а сейчас возглавляет в республике направление "Связь поколений", работающее с героями. В Москве Хома готовится принять участие в Параде Победы.

"Помню один из парадов в Донецке после 2014 года. Тогда шёл дождь. Мимо людей шли строем, проезжали молодые солдаты, добровольцы, ушедшие на фронт, с трибуны вещал ныне покойный глава ДНР Александр Захарченко. Эмоции тогда переполняли. Верилось в победу. Верится и сейчас", — поделилась она.

Организатором слёта "Послы Победы – 2023" является Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы". Участники слёта пройдут специальную программу по особенностям оказания помощи ветеранам и специфике организации массовых мероприятий, а 9 Мая помогут в проведении Парада Победы на Красной площади в Москве.