Стерлинг победил Сехудо и защитил пояс UFC в легчайшем весе
Момент из поединка Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо. Обложка © Twitter / UFC
Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг победил соотечественника Генри Сехудо и сохранил за собой титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Поединок состоялся в рамках турнира UFC 288 в американском Ньюарке. Бой продлился все пять раундов. Решение судей о результате поединка было раздельное. Счёт получился такой: 47:48, 48:47, 48:47. В итоге у Стерлинга 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах, а пояс UFC он защитил уже в третий раз.
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