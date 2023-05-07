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7 мая, 07:46

Стерлинг победил Сехудо и защитил пояс UFC в легчайшем весе

<p>Момент из поединка Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ufc/status/1655074661716176900/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UFC</a></p>

Момент из поединка Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо. Обложка © Twitter / UFC

Американский боец смешанного стиля Алджамейн Стерлинг победил соотечественника Генри Сехудо и сохранил за собой титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 288 в американском Ньюарке. Бой продлился все пять раундов. Решение судей о результате поединка было раздельное. Счёт получился такой: 47:48, 48:47, 48:47. В итоге у Стерлинга 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах, а пояс UFC он защитил уже в третий раз.

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Светлана Оперук
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