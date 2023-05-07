Стерлинг победил Сехудо и защитил пояс UFC в легчайшем весе

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 288 в американском Ньюарке. Бой продлился все пять раундов. Решение судей о результате поединка было раздельное. Счёт получился такой: 47:48, 48:47, 48:47. В итоге у Стерлинга 23 победы и три поражения в смешанных единоборствах, а пояс UFC он защитил уже в третий раз.