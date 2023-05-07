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7 мая, 08:16

На Ставрополье полицейского заподозрили в получении взятки коньяком

В Ставропольском крае подозревают двоих полицейских во взяточничестве. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Попались двое сотрудников отдела МВД РФ по Невинномысску. По версии следствия, замначальника отдела дознания подполковник Ольга К. утром пришла в кабинет одного из коллег с коньяком стоимостью 790 рублей и десятью тысячами рублей наличными. Она передала эти подарки замруководителя по охране общественного порядка Виктору Т. с просьбой оказать покровительство при продвижении по службе.

Подозреваемые всё отрицают, в отношении них проводится служебная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки, полицейским грозит до трёх лет лишения свободы.

Начальника ГИБДД Ивделя арестовали за взятку

Начальника ГИБДД Ивделя арестовали за взятку

Ранее экс-главе УМВД РФ по Камчатскому краю Михаилу Киселёву дали 11 лет колонии строгого режима за получение взятки в размере двух миллионов рублей и превышение должностных полномочий.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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