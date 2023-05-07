На Ставрополье полицейского заподозрили в получении взятки коньяком

В Ставропольском крае подозревают двоих полицейских во взяточничестве. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Попались двое сотрудников отдела МВД РФ по Невинномысску. По версии следствия, замначальника отдела дознания подполковник Ольга К. утром пришла в кабинет одного из коллег с коньяком стоимостью 790 рублей и десятью тысячами рублей наличными. Она передала эти подарки замруководителя по охране общественного порядка Виктору Т. с просьбой оказать покровительство при продвижении по службе.

Подозреваемые всё отрицают, в отношении них проводится служебная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о получении взятки, полицейским грозит до трёх лет лишения свободы.