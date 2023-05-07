В Новороссийске задержан нарушитель при попытке проникнуть на охраняемый объект

В Новороссийске часовой задержал нарушителя, который попытался проникнуть на охраняемую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Часовой действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы", — заявили ТАСС в ЮВО.

Там рассказали, что нарушителя передали правоохранительным органам. Они выясняют, почему тот пытался попасть на охраняемый объект.