В Новороссийске задержан нарушитель при попытке проникнуть на охраняемый объект
В Новороссийске часовой задержал нарушителя, который попытался проникнуть на охраняемую территорию. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"Часовой действовал в соответствии с требованиями устава гарнизонной и караульной службы", — заявили ТАСС в ЮВО.
Там рассказали, что нарушителя передали правоохранительным органам. Они выясняют, почему тот пытался попасть на охраняемый объект.
Ранее Лайф сообщал, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске. Они вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе.
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