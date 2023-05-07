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7 мая, 05:40

В Новосибирске ночью совершена диверсия на ж/д путях

Неизвестные подожгли релейный шкаф на ж/д перегоне в Новосибирске

Релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Новосибирске сгорел в результате поджога неизвестными. Инцидент произошёл минувшей ночью на перегоне между станциями Сибирская и Юность, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, горящий релейный шкаф заметил машинист поезда. На место немедленно приехали экстренные службы. Возгорание оперативно потушили.

Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д в Петербурге

Диверсанты подожгли релейный шкаф на ж/д в Петербурге

Релейный шкаф полностью выгорел, но на движение поездов это никак не повлияло, задержек не было. Сейчас диверсантов разыскивает полиция.

Ранее Лайф уже рассказывал, что диверсанты подожгли оборудование на железной дороге в Новосибирске. Они вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе.

В Новосибирске совершена диверсия на ж/д путях

В Новосибирске совершена диверсия на ж/д путях

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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