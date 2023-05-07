В Новосибирске ночью совершена диверсия на ж/д путях

Релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Новосибирске сгорел в результате поджога неизвестными. Инцидент произошёл минувшей ночью на перегоне между станциями Сибирская и Юность, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, горящий релейный шкаф заметил машинист поезда. На место немедленно приехали экстренные службы. Возгорание оперативно потушили.

Релейный шкаф полностью выгорел, но на движение поездов это никак не повлияло, задержек не было. Сейчас диверсантов разыскивает полиция.