В Москве школьница попала в больницу после спора с матерью о будущей профессии
В Москве школьница нанесла себе травму после спора с матерью о выборе будущей профессии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Семья проживает в районе Царицыно. Мать завела с 16-летней дочкой разговор на тему того, кем та хочет быть и в какой университет будет поступать, чтобы уже начать готовиться к ЕГЭ. В какой-то момент беседа стала накаляться: выбрать будущую специальность никак не получалось, десятикласснице не нравились варианты вроде юриспруденции или экономики, которые предлагала мама.
Старшеклассница расстроилась, что ей придётся учиться и потом работать в нелюбимой сфере, и на эмоциях нанесла себе травму — порезала предплечье. К счастью, девочка выжила, её госпитализировали. Жизни подростка ничего не угрожает.
Ранее Лайф писал, что два школьника погибли при пожаре в жилом доме в городе Называевске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
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