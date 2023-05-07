В Москве школьница попала в больницу после спора с матерью о будущей профессии

В Москве школьница нанесла себе травму после спора с матерью о выборе будущей профессии. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Семья проживает в районе Царицыно. Мать завела с 16-летней дочкой разговор на тему того, кем та хочет быть и в какой университет будет поступать, чтобы уже начать готовиться к ЕГЭ. В какой-то момент беседа стала накаляться: выбрать будущую специальность никак не получалось, десятикласснице не нравились варианты вроде юриспруденции или экономики, которые предлагала мама.

Старшеклассница расстроилась, что ей придётся учиться и потом работать в нелюбимой сфере, и на эмоциях нанесла себе травму — порезала предплечье. К счастью, девочка выжила, её госпитализировали. Жизни подростка ничего не угрожает.