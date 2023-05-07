Слова украинского посла о российских акциях к 9 Мая разозлили австрийцев

Призыв посла Украины в Австрии Василия Химинца запретить русским общинам проводить демонстрации в честь Дня Победы вызвал негодование у читателей издания Exxpress. В столице страны запланированы две акции — 7-го и 9-го числа.

Люди возмущены тем, что помимо президента Украины Австрии выдвигает требования ещё и посол. Читатели указали, что украинцы хотят диктовать стране, что делать, а что нет.

"Требовать того, что мы должны или не должны делать, — это абсолютная наглость, потому что он гость... А если гость только требует, то ему лучше вернуться в свою продажную страну", — написал один из комментаторов.

"Вам, Украина, нечего делать в Австрии. Если вас что-то не устраивает, то возвращайтесь на родину и защищайте её на передовой", — отметил другой.

"Он может желать, чтобы наконец состоялись мирные переговоры, и ничего больше!" — возмутился третий.

"Надеюсь, Австрия по-прежнему демократична и не подчиняется послу глубоко коррумпированного государства — Украины", — написал ещё один пользователь.

"Уважаемый господин посол! Если вы ещё не заметили, Австрия — нейтральная демократическая республика, а не тоталитарная диктатура, как Украина, где оппозиционные СМИ просто запрещены, а политики, выступающие против режима Зеленского, депортированы", — отметил комментатор.