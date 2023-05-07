Диверсанты ночью подожгли два релейных шкафа на ж/д перегоне под Челябинском
Неизвестные ночью пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области. Как сообщает SHOT, диверсанты подожгли релейные шкафы, на месте инцидента нашли чёрную балаклаву.
Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк – Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа. Оба были вскрыты, замки — сломаны. На место оперативно приехали экстренные службы. На движение поездов это никак не повлияло, задержек не было. Сейчас диверсантов разыскивает полиция.
Ранее Лайф писал, что релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Новосибирске сгорел в результате поджога неизвестными. Инцидент произошёл ночью на перегоне между станциями Сибирская и Юность.
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