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7 мая, 08:55

Диверсанты ночью подожгли два релейных шкафа на ж/д перегоне под Челябинском

Неизвестные ночью пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области. Как сообщает SHOT, диверсанты подожгли релейные шкафы, на месте инцидента нашли чёрную балаклаву.

Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк – Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа. Оба были вскрыты, замки — сломаны. На место оперативно приехали экстренные службы. На движение поездов это никак не повлияло, задержек не было. Сейчас диверсантов разыскивает полиция.

Диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае

Диверсанты пытались устроить поджог на ж/д путях в Краснодарском крае

Ранее Лайф писал, что релейный шкаф на одном из участков железной дороги в Новосибирске сгорел в результате поджога неизвестными. Инцидент произошёл ночью на перегоне между станциями Сибирская и Юность.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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