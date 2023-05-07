Диверсанты ночью подожгли два релейных шкафа на ж/д перегоне под Челябинском

Неизвестные ночью пытались вывести из строя оборудование на железной дороге в Челябинской области. Как сообщает SHOT , диверсанты подожгли релейные шкафы, на месте инцидента нашли чёрную балаклаву.

Возгорание заметили около полуночи на перегоне Супряк – Цемзавод — примерно в 20 километрах от Магнитогорска. Горело два релейных шкафа. Оба были вскрыты, замки — сломаны. На место оперативно приехали экстренные службы. На движение поездов это никак не повлияло, задержек не было. Сейчас диверсантов разыскивает полиция.