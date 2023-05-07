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7 мая, 09:24

В Подмосковье мальчика увезли в больницу из квартиры с телами его мамы и сестры

В подмосковной квартире нашли тела матери и дочери-подростка

В Можайском городском округе в квартире нашли тела 14-летней девочки и её матери. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Прокуратуры Московской области.

"Сегодня утром в квартире, расположенной в посёлке МИЗ (медико-инструментальный завод. — Прим. Лайфа) Можайского городского округа, обнаружены тела 14-летней девочки и её матери без видимых признаков насильственной смерти", — указывается в сообщении.

Из этой же квартиры госпитализировали девятилетнего мальчика с признаками отравления. Причём утечек газа в жилище не установлено. Согласно предварительным данным, на плите долго лежали продукты, из-за чего они загорелись. Как пишет прокуратура, это и стало причиной отравления потерпевших. Ведомство контролирует работу следственных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего, ход и результат процессуальной проверки.

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Shutterstock

Светлана Оперук
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