Глава МИД Турции ответил на слова оппозиции о санкциях против России
Чавушоглу: Слова турецкой оппозиции о необходимости санкций против РФ рискованны
Высказывания оппозиции Турции о необходимости ввести антироссийские санкции являются рискованными для экономики и энергетики республики. Об этом в беседе с Habertürk сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Такие заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно осознавать это", — подчеркнул он.
Ранее Чавушоглу резко отреагировал на заявления оппозиции по Украине. Министр отметил, что она призывала занять конкретную сторону с учётом того, что Турция — член НАТО.
ТАСС / Валерий Шарифулин