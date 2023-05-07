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7 мая, 09:56

Глава МИД Турции ответил на слова оппозиции о санкциях против России

Чавушоглу: Слова турецкой оппозиции о необходимости санкций против РФ рискованны

Высказывания оппозиции Турции о необходимости ввести антироссийские санкции являются рискованными для экономики и энергетики республики. Об этом в беседе с Habertürk сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Такие заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно осознавать это", — подчеркнул он.

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Чавушоглу предупредил о росте цен на продукты, если не продлить зерновую сделку

Ранее Чавушоглу резко отреагировал на заявления оппозиции по Украине. Министр отметил, что она призывала занять конкретную сторону с учётом того, что Турция — член НАТО.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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