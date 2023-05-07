Глава МИД Турции ответил на слова оппозиции о санкциях против России

Высказывания оппозиции Турции о необходимости ввести антироссийские санкции являются рискованными для экономики и энергетики республики. Об этом в беседе с Habertürk сообщил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Такие заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно осознавать это", — подчеркнул он.