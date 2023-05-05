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5 мая, 20:34

Чавушоглу предупредил о росте цен на продукты, если не продлить зерновую сделку

Цены на продовольствие в мире неминуемо вырастут, если продуктовая сделка не будет продлена. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Безусловно, цены вырастут, именно из-за этого необходимо продление сделки, иначе мир столкнётся с ростом цен", — сказал Чавушоглу турецким СМИ, трансляцию вёл телеканал 24tv.

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Министр отметил, что сделка была полезна "всем странам в мире — как бедным, так и богатым". Также Чавушоглу отметил, что необходимо оставаться реалистами и понимать — сделка не будет "действовать вечно". При этом он добавил, что соглашение было продлено до сегодняшнего дня, несмотря на продолжающиеся проблемы, с которыми сталкивается российская сторона, благодаря диалогу лидеров РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля 2022 года. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В середине марта сделка была продлена на 60 дней, срок заканчивается 18 мая. Ранее в МИД Турции заявили, что продление зерновой сделки зависит от выполнения требований России.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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