КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 13:02

Гутерриш сделал предложение Москве, Киеву и Анкаре по улучшению зерновой сделки

ООН предложила России, Турции и Украине улучшить зерновую сделку. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

"Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции", — сказал он журналистам на пресс-конференции в Найроби.

Генсек ООН отметил, что в настоящее время Кремль изучает предложение, добавив, что ждёт от Москвы ответа. По его словам, стороны "активно взаимодействуют".

"Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон и ООН сделает всё, что в её силах, чтобы это (продление продуктовой сделки. — Прим. Лайфа) произошло", — подчеркнул Гутерриш.

Песков: В Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке

Песков: В Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке

Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки. В МИД РФ уточнили пять условий для продолжения сделки. В МИД Турции также подчеркнули, что её продление зависит от выполнения требований России.

Обложка ©

ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Николь Вербер
  • Новости
  • ООН
  • Антониу Гутерриш
  • Украина
  • Турция
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров