Гутерриш сделал предложение Москве, Киеву и Анкаре по улучшению зерновой сделки
ООН предложила России, Турции и Украине улучшить зерновую сделку. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
"Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции", — сказал он журналистам на пресс-конференции в Найроби.
Генсек ООН отметил, что в настоящее время Кремль изучает предложение, добавив, что ждёт от Москвы ответа. По его словам, стороны "активно взаимодействуют".
"Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон и ООН сделает всё, что в её силах, чтобы это (продление продуктовой сделки. — Прим. Лайфа) произошло", — подчеркнул Гутерриш.
Зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН 22 июля 2022 года. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте 2023 года соглашение было продлено до 18 мая, однако Москва заявила, что может выйти из него в связи с неисполнением российской части сделки. В МИД РФ уточнили пять условий для продолжения сделки. В МИД Турции также подчеркнули, что её продление зависит от выполнения требований России.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta