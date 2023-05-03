Гутерриш сделал предложение Москве, Киеву и Анкаре по улучшению зерновой сделки

"Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам РФ, Украины и Турции", — сказал он журналистам на пресс-конференции в Найроби.

Генсек ООН отметил, что в настоящее время Кремль изучает предложение, добавив, что ждёт от Москвы ответа. По его словам, стороны "активно взаимодействуют".

"Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен. Думаю, это полезно для мира и для сторон и ООН сделает всё, что в её силах, чтобы это (продление продуктовой сделки. — Прим. Лайфа) произошло", — подчеркнул Гутерриш.