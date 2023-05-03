Песков: В Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке

Дальнейшие перспективы зерновой сделки на данный момент не внушают поводов для оптимизма. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного", — подчеркнул он, говоря о реализации и возможности продления сделки.

При этом пресс-секретарь президента РФ заявил о заинтересованности нашей страны в выполнении всех параметров зерновой сделки. По словам Пескова, Москва продолжает контакты по этому вопросу.