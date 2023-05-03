Песков: В Кремле видят мало поводов для оптимизма по зерновой сделке
Дальнейшие перспективы зерновой сделки на данный момент не внушают поводов для оптимизма. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного", — подчеркнул он, говоря о реализации и возможности продления сделки.
При этом пресс-секретарь президента РФ заявил о заинтересованности нашей страны в выполнении всех параметров зерновой сделки. По словам Пескова, Москва продолжает контакты по этому вопросу.
"Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены те договорённости, которые были достигнуты достаточно давно, ещё при активации этой сделки. Контакты на этот счёт продолжаются", — добавил он журналистам.
Напомним, 22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН заключили зерновую сделку, предполагающую вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю. В марте текущего года соглашение было продлено на 60 дней, до 18 мая. При этом российская часть сделки не исполняется, в связи с чем Москва допустила выход из неё. В МИД РФ также назвали пять условий для продолжения зерновой сделки. В МИД Турции также заявляли, что её продление зависит от выполнения требований России.
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