Турция отказалась передать свои С-400 Украине

Власти Соединённых Штатов предлагали Турции отправить приобретённые Анкарой у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400 на Украину. Однако турецкое руководство отказалось, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — сказал министр в интервью Habertürk.

Также Чавушоглу отметил, что Анкара не раз получала от официального Вашингтона различные предложения по С-400 и, если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Америкой.

"Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были", — подчеркнул Чавушоглу.