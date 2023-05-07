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7 мая, 09:54

Турция отказалась передать свои С-400 Украине

Чавушоглу: Власти США предлагали Турции отправить её С-400 на Украину

Власти Соединённых Штатов предлагали Турции отправить приобретённые Анкарой у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400 на Украину. Однако турецкое руководство отказалось, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"По С-400 было несколько предложений от США. Нам сказали: предоставьте нам контроль. Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость?" — сказал министр в интервью Habertürk.

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Также Чавушоглу отметил, что Анкара не раз получала от официального Вашингтона различные предложения по С-400 и, если бы была покладистой, не имела бы нынешних проблем с Америкой.

"Нам даже предлагали отправить их на Украину, мы сказали нельзя. Такие предложения были", — подчеркнул Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что США готовят к отправке вооружение для Тайваня на сумму 500 миллионов долларов. Военная помощь будет оказана по ускоренной процедуре, которая ранее применялась для поставок оружия на Украину.

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Wikipedia / Vitaly Kuzmin

Иван Косицын
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