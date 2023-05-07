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7 мая, 11:23

Спасатели достали жителя Камчатки из 11-метрового колодца

Житель Камчатки провалился в колодец в садоводческом некоммерческом товариществе "Нива" в Елизовском районе. Его целью было почистить скважину, но что-то пошло не так. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

  • Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
    Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
  • Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
    Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
  • Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
    Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
  • Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю
    Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Спасатели помогают россиянину выбраться из колодца. Фото © Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

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"Мужчина полез почистить колодец и сорвался, выбраться самостоятельно у него не было возможности", — подчеркнули в ведомстве.

На место прибыли сотрудники Камчатского спасательного центра. Они спустили в 11-метровый колодец выдвижную лестницу и помогли мужчине выбраться на поверхность. Операция по спасению завершилась благополучно, она длилась 15 минут.

В Москве промышленный альпинист упал с Останкинской башни и выжил

В Москве промышленный альпинист упал с Останкинской башни и выжил

А ранее из колодца под Петербургом выловили человеческий скелет. Останки отправлены на экспертизу. Личность устанавливается.

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Telegram / ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю

Светлана Оперук
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