Учёные в Китае смогли успешно подключить роборуку к мозгу обезьяны
Подключение компьютера к мозгу обезьяны. Фото © Nankai University
В Китае учёным удалось успешно подключить компьютер (BCI) к мозгу обезьяны и она впоследствии смогла управлять роботизированной рукой. Такой эксперимент был проведён впервые. Об этом сообщает Нанькайский университет.
Эксперимент с обезьяной. Фото © Nankai University
"Технология интерфейса мозг-компьютер может преобразовывать сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в управляющие инструкции, тем самым помогая пациентам с двигательными нарушениями (такими как: инсульт, БАС и так далее) взаимодействовать с внешними устройствами и улучшать качество их жизни", — указали в учреждении.
Учёные провели датчики мозга-компьютера через кровеносные сосуды к двигательной коре обезьяны. После этого животное смогло активно управлять роботизированной рукой. Такая технология безопасна вследствие того, что она не требует трепанации черепа, — к мозгу подключаются через кровеносные сосуды.
При этом исследователи подчёркивают, что на данный момент применять эту технологию на людях ещё нельзя. Перед этим необходимо провести много дополнительных исследований.
Ранее Лайф писал о том, что японские учёные из Токийского университета создали "рюкзак" с робощупальцами, которые служат в качестве дополнительных пар рук.