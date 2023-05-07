Учёные в Китае смогли успешно подключить роборуку к мозгу обезьяны

В Китае учёным удалось успешно подключить компьютер (BCI) к мозгу обезьяны и она впоследствии смогла управлять роботизированной рукой. Такой эксперимент был проведён впервые. Об этом сообщает Нанькайский университет.

Эксперимент с обезьяной. Фото © Nankai University

"Технология интерфейса мозг-компьютер может преобразовывать сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в управляющие инструкции, тем самым помогая пациентам с двигательными нарушениями (такими как: инсульт, БАС и так далее) взаимодействовать с внешними устройствами и улучшать качество их жизни", — указали в учреждении.

Учёные провели датчики мозга-компьютера через кровеносные сосуды к двигательной коре обезьяны. После этого животное смогло активно управлять роботизированной рукой. Такая технология безопасна вследствие того, что она не требует трепанации черепа, — к мозгу подключаются через кровеносные сосуды.

При этом исследователи подчёркивают, что на данный момент применять эту технологию на людях ещё нельзя. Перед этим необходимо провести много дополнительных исследований.