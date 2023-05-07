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7 мая, 11:19

Учёные в Китае смогли успешно подключить роборуку к мозгу обезьяны

<p>Подключение компьютера к мозгу обезьяны. Фото © <a href="https://news.nankai.edu.cn/ywsd/system/2023/05/05/030055887.shtml" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nankai University</a></p>

Подключение компьютера к мозгу обезьяны. Фото © Nankai University

В Китае учёным удалось успешно подключить компьютер (BCI) к мозгу обезьяны и она впоследствии смогла управлять роботизированной рукой. Такой эксперимент был проведён впервые. Об этом сообщает Нанькайский университет.

Эксперимент с обезьяной. Фото © Nankai University

Эксперимент с обезьяной. Фото © Nankai University

"Технология интерфейса мозг-компьютер может преобразовывать сигналы электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в управляющие инструкции, тем самым помогая пациентам с двигательными нарушениями (такими как: инсульт, БАС и так далее) взаимодействовать с внешними устройствами и улучшать качество их жизни", — указали в учреждении.

Учёные провели датчики мозга-компьютера через кровеносные сосуды к двигательной коре обезьяны. После этого животное смогло активно управлять роботизированной рукой. Такая технология безопасна вследствие того, что она не требует трепанации черепа, — к мозгу подключаются через кровеносные сосуды.

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При этом исследователи подчёркивают, что на данный момент применять эту технологию на людях ещё нельзя. Перед этим необходимо провести много дополнительных исследований.

Ранее Лайф писал о том, что японские учёные из Токийского университета создали "рюкзак" с робощупальцами, которые служат в качестве дополнительных пар рук.

Илья Суриков
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