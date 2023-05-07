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7 мая, 11:41

Швейцария задумалась о перепродаже Германии 25 "Леопардов"

МИД Швейцарии: Берн выработает позицию по перепродаже ФРГ 25 Leopard 2

В ближайшее время Берн выработает позицию по перепродаже Германии 25 танков Leopard 2. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в беседе с газетой SonntagsZeitung.

"Парламент, несомненно, примет здесь важное решение. Федеральный совет пока не занял какую-либо позицию. Он рассмотрит этот вопрос в ближайшее время", — сказал министр.

Речь идёт о 25 танках "Леопард 2", которые в марте комиссия по политике безопасности Нацсовета Швейцарии решила вывести из эксплуатации. Это даёт возможность Берну перепродать боевые машины ФРГ. Кассис также подчеркнул, что правительство внимательно следит за обсуждением в парламенте предложения о перепродаже ФРГ 96 танков Leopard 2, но пока не было дискуссий по данной теме.

В Германии признали печальную судьбу переданных Киеву танков Leopard

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Ранее Минобороны Германии открестилось от поставок швейцарских Leopard 2 на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Федерального департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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