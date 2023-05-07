Швейцария задумалась о перепродаже Германии 25 "Леопардов"

В ближайшее время Берн выработает позицию по перепродаже Германии 25 танков Leopard 2. Об этом заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в беседе с газетой SonntagsZeitung.

"Парламент, несомненно, примет здесь важное решение. Федеральный совет пока не занял какую-либо позицию. Он рассмотрит этот вопрос в ближайшее время", — сказал министр.

Речь идёт о 25 танках "Леопард 2", которые в марте комиссия по политике безопасности Нацсовета Швейцарии решила вывести из эксплуатации. Это даёт возможность Берну перепродать боевые машины ФРГ. Кассис также подчеркнул, что правительство внимательно следит за обсуждением в парламенте предложения о перепродаже ФРГ 96 танков Leopard 2, но пока не было дискуссий по данной теме.