Пермского экс-депутата обманули на миллион долларов

Бывшего гендиректора пермской дочки "ЛУКойла" и экс-депутата Пермской городской Думы обманули на миллион долларов. Несколько лет мошенники вытягивали его деньги под видом выгодной инвестиции в IT и африканские алмазы, сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, в 2019 году топ-менеджер и политик начал работать с некими финансистами. Всё шло хорошо, но потом те предложили вложиться в алмазодобывающую компанию в Африке и несколько IT-компаний. Экс-депутата даже пригласили на презентацию в Турцию. В итоге мошенники убедили его и он отдал миллион долларов.

Спустя полтора года инвестор попытался снять 300 тысяч долларов, но вместо денег получил письменный отказ и сразу всё понял. Потом консультанты и вовсе пропали. В 2021 году бывший гендиректор пермской дочки "ЛУКойла" обратился в полицию с заявлением, к нему присоединились ещё два предпринимателя — общий ущерб на троих составил более 171 миллиона рублей. Теперь обманщиков ищут. Возбуждено уголовное дело по статье о хищении.