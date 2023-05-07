Блогершу Дорего призвали проверить на "схему Лерчек" из-за видео с чемоданом денег

Блогершу и эксперта по "жизни в наслаждении и удовольствии" Анастасию Юрченко (Дорего) требуют проверить на уклонение от уплаты налогов. Как сообщает SHOT, с такой инициативой выступила представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Соответствующее письмо общественница уже направила в Генпрокуратуру России.

Дорего похвасталась перед подписчиками чемоданом с деньгами. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит призанной экстремистской корпорации Meta) / dorego.anastasia

По данным телеграм-канала, просьба проверить марафонщицу появилась после видеоролика, где Дорего показывает набитый деньгами чемодан и хвастается, что "это так она раскладывает вещи". После возмущений подписчиков девушка поспешила удалить публикацию, но это, по всей видимости, её не спасёт от "возмездия".

"Подобные Юрченко "тренеры" личностного роста обманывают доверчивых граждан, привлекая их фотографиями шикарной жизни. Однако шикарная жизнь наступает только у блогеров-обманщиков", — говорится в обращении общественницы на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.