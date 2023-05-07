Блогершу Дорего призвали проверить на "схему Лерчек" из-за видео с чемоданом денег
Блогершу-марафонщицу Дорего потребовали проверить на уклонение от уплаты налогов
Блогерша-марафонщица Анастасия Юрченко (Дорего). Обложка © Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ) / dorego.anastasia
Блогершу и эксперта по "жизни в наслаждении и удовольствии" Анастасию Юрченко (Дорего) требуют проверить на уклонение от уплаты налогов. Как сообщает SHOT, с такой инициативой выступила представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Соответствующее письмо общественница уже направила в Генпрокуратуру России.
Дорего похвасталась перед подписчиками чемоданом с деньгами. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит призанной экстремистской корпорации Meta) / dorego.anastasia
По данным телеграм-канала, просьба проверить марафонщицу появилась после видеоролика, где Дорего показывает набитый деньгами чемодан и хвастается, что "это так она раскладывает вещи". После возмущений подписчиков девушка поспешила удалить публикацию, но это, по всей видимости, её не спасёт от "возмездия".
"Подобные Юрченко "тренеры" личностного роста обманывают доверчивых граждан, привлекая их фотографиями шикарной жизни. Однако шикарная жизнь наступает только у блогеров-обманщиков", — говорится в обращении общественницы на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова.
Напомним, что сейчас Дорего живёт в Дубае и продаёт марафоны по денежным медитациям. Ранее Лайф сообщал, что полиция начала проверку в отношении блогерши. Тогда одна из подписчиц заявила, что не пробила свой финансовый потолок после курса Дорего за 23 тысячи рублей.