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Опубликовано 7 мая 2023, 11:44
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Российские штурмовики отбили ещё два квартала Артёмовска

МО РФ: Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в разных частях Артёмовска

Российские штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии Южной группировки войск удалось поразить подразделения 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины в районах Богдановки и села Ступочки ДНР.

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Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится 95% территории Артёмовска. По его словам, оставшиеся 5% "для так называемого развития успеха и похода Красной армии" дальше на запад никакой роли не играют.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Осипов
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