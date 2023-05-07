Российские штурмовики отбили ещё два квартала Артёмовска
МО РФ: Штурмовые отряды овладели двумя кварталами в разных частях Артёмовска
Российские штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска", — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии Южной группировки войск удалось поразить подразделения 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины в районах Богдановки и села Ступочки ДНР.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится 95% территории Артёмовска. По его словам, оставшиеся 5% "для так называемого развития успеха и похода Красной армии" дальше на запад никакой роли не играют.
ТАСС / Валентин Спринчак