Российские штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска", — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии Южной группировки войск удалось поразить подразделения 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооружённых сил Украины в районах Богдановки и села Ступочки ДНР.