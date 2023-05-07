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7 мая, 12:26

В МЧС дали советы, как обойтись без ЧП в сезон шашлыков

МЧС призвало россиян жарить шашлыки в специально отведённых местах

МЧС России опубликовало в телеграм-канале памятку с правилами разведения огня в сезон шашлыков. Спасатели призвали россиян проводить выходные не только приятно, но и безопасно.

Спасатели напомнили, что пикник нужно проводить только в специально отведённых местах, смотреть за детьми, разводить огонь исключительно в мангалах и жаровнях, постоянно следить за ним. Заканчивая посиделку, следует полностью потушить угли перед уходом и убрать за собой весь мусор. Не следует выжигать траву, курить и бросать на землю окурки.

Названо 5 правил, которые помогут пожарить шашлык и не спалить дачу

Названо 5 правил, которые помогут пожарить шашлык и не спалить дачу

Ранее врач Маргарита Пожарова рассказала, что шашлык после снятия с огня нельзя класть в пластиковую посуду, поскольку она может испортить блюдо.

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Freepik / wirestock

Светлана Оперук
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