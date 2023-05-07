В МЧС дали советы, как обойтись без ЧП в сезон шашлыков
МЧС призвало россиян жарить шашлыки в специально отведённых местах
МЧС России опубликовало в телеграм-канале памятку с правилами разведения огня в сезон шашлыков. Спасатели призвали россиян проводить выходные не только приятно, но и безопасно.
Спасатели напомнили, что пикник нужно проводить только в специально отведённых местах, смотреть за детьми, разводить огонь исключительно в мангалах и жаровнях, постоянно следить за ним. Заканчивая посиделку, следует полностью потушить угли перед уходом и убрать за собой весь мусор. Не следует выжигать траву, курить и бросать на землю окурки.
Ранее врач Маргарита Пожарова рассказала, что шашлык после снятия с огня нельзя класть в пластиковую посуду, поскольку она может испортить блюдо.