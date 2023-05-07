В Ленинградской области за сутки нашли три человеческих черепа

В Ленинградской области за сутки обнаружили три человеческих черепа в двух районах. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным издания, один череп без нижней челюсти 6 мая нашёл прохожий в посёлке Токсово, на входе в Кавголовский лесопарк. Находку отправили в морг.

Ещё два человеческих черепа обнаружил священник из села Колчаново в Волховском районе. Он нашёл их возле разрушенной церкви Тихвинской иконы Божией Матери, там находится кладбище. Выяснением обстоятельств занимаются сотрудники полиции.