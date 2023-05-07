В Ленинградской области за сутки нашли три человеческих черепа
В Ленинградской области за сутки обнаружили три человеческих черепа в двух районах. Об этом сообщает "Фонтанка".
По данным издания, один череп без нижней челюсти 6 мая нашёл прохожий в посёлке Токсово, на входе в Кавголовский лесопарк. Находку отправили в морг.
Ещё два человеческих черепа обнаружил священник из села Колчаново в Волховском районе. Он нашёл их возле разрушенной церкви Тихвинской иконы Божией Матери, там находится кладбище. Выяснением обстоятельств занимаются сотрудники полиции.
Ранее Лайф писал о том, что в Ленинградской области задержали повара, который расчленил собственного друга тесаком для мяса и раскидал части тела по Выборгу.
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