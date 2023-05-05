Повар-убийца разделал товарища тесаком для мяса и спрятал его конечности по всему Выборгу

В Ленинградской области задержали повара, который расчленил собственного друга тесаком для мяса и раскидал части тела по Выборгу. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Возбуждено уголовное дело.

Повар показал, как зарезал друга из-за денежного долга. Видео © Telegram / Следком

"По подозрению в совершении данного преступления задержан повар одного из местных заведений общепита, который дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, конфликт между 27-летним кулинаром и его коллегой произошёл ещё в декабре прошлого года. Они весело проводили время и пили, однако в какой-то момент начали ссориться. Поводом стал денежный долг. В итоге разъярённый мужчина перерезал товарищу горло. Тот скончался на месте.

"Когда случился конфликт на почве денег, мы словесно посылали друг друга, оскорбления были. Он лежал здесь на полу, и я ему просто ножом перерезал горло. Я помню просто этот момент, как я это делал, но рана была глубокая. Так как я работаю поваром, я знаю, какой нож оставляет следы на мясе. Я профессионально владею ножом", — заявил задержанный в ходе следственных мероприятий.

Чтобы скрыть следы убийства, мужчина расчленил тело друга, поместил в пакеты и разбросал их по разным районах Выборга, думая, что так их точно не найдут. К слову, "всплывать" кровавые находки начали уже через пару месяцев.