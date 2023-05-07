В Москве "заминировали" ТЦ "Кунцево плаза"

На западе Москвы в торговом центре "Кунцево плаза" проводится проверка из-за информации о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва ТЦ "Кунцево плаза" на Ярцевской улице, 19. Проводится проверка на предмет взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", — сказал собеседник агентства.

По словам посетителей ТЦ, была объявлена просьба покинуть помещение "по техническим причинам".