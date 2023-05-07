В Москве "заминировали" ТЦ "Кунцево плаза"
На западе Москвы в торговом центре "Кунцево плаза" проводится проверка из-за информации о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва ТЦ "Кунцево плаза" на Ярцевской улице, 19. Проводится проверка на предмет взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ", — сказал собеседник агентства.
По словам посетителей ТЦ, была объявлена просьба покинуть помещение "по техническим причинам".
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве эвакуировали людей из концертного зала "Измайлово" из-за угрозы взрыва. Проверка показала, что информация оказалась ложной.
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