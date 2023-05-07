Названа причина смерти звезды сериала "Убойная сила"
Причиной смерти актёра Тютрюмова стал воспалительный процесс
Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов скончался в результате воспалительного процесса внутренних органов. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на родную дочь актёра.
По её словам, Тютрюмов ничем не болел, но накануне трагедии вдруг пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти артиста.
Как сообщалось ранее, Тютрюмов, известный в том числе по роли в сериале "Убойная сила", скончался утром в воскресенье, 7 мая, в больнице Петербурга. Артист ушёл из жизни в возрасте 64 лет.
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