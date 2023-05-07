Названа причина смерти звезды сериала "Убойная сила"

Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов скончался в результате воспалительного процесса внутренних органов. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на родную дочь актёра.

По её словам, Тютрюмов ничем не болел, но накануне трагедии вдруг пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти артиста.