Полицейских заподозрили в подмене 222 тысяч рублей на купюры "банка приколов"
В Москве ищут полицейских, которые могли присвоить чужие 222 тысячи рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Всё началось с того, что москвичка, прогуливаясь по парку "Ростокинский акведук", заметила куртку, в карманах которой оказалось 226 тысяч рублей. Девушка принесла их в отдел полиции в районе Ростокино, пересчитала перед правоохранителем и отдала ему в руки. Позднее выяснилось, что 222 тысячи рублей подменили на банкноты "банка приколов" по одной тысяче. Теперь проверяют всех полицейских, которые имели доступ к куртке с деньгами.
Ранее на Ставрополье полицейского заподозрили в получении взятки. Коллега передала ему коньяк и десять тысяч рублей наличными с просьбой оказать покровительство при продвижении по службе.
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