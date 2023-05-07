Полицейских заподозрили в подмене 222 тысяч рублей на купюры "банка приколов"

Всё началось с того, что москвичка, прогуливаясь по парку "Ростокинский акведук", заметила куртку, в карманах которой оказалось 226 тысяч рублей. Девушка принесла их в отдел полиции в районе Ростокино, пересчитала перед правоохранителем и отдала ему в руки. Позднее выяснилось, что 222 тысячи рублей подменили на банкноты "банка приколов" по одной тысяче. Теперь проверяют всех полицейских, которые имели доступ к куртке с деньгами.