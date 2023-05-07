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Регион
Опубликовано 7 мая 2023, 13:02
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В командовании ВСУ назвали ситуацию в Артёмовске "напряжённой"

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский посетил позиции в районе Артёмовска

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Артёмовском направлении. По данным местных СМИ, он обсудил с командирами меры по усилению обороны города.

"Командующий рассказал, что он с командирами обсудил меры для лучшей обороны Бахмута (Артёмовска)... На месте были приняты необходимые оперативные решения", — пишет УНИАН.

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Кроме того, Сырский охарактеризовал обстановку на данном направлении, "как напряжённую, но контролируемую".

Ранее Лайф писал, что российские штурмовые отряды овладели ещё двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артёмовска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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T.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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