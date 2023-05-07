В командовании ВСУ назвали ситуацию в Артёмовске "напряжённой"

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских военных на Артёмовском направлении. По данным местных СМИ, он обсудил с командирами меры по усилению обороны города.

"Командующий рассказал, что он с командирами обсудил меры для лучшей обороны Бахмута (Артёмовска)... На месте были приняты необходимые оперативные решения", — пишет УНИАН.

Кроме того, Сырский охарактеризовал обстановку на данном направлении, "как напряжённую, но контролируемую".