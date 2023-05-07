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7 мая, 12:51

В Петербурге жителей дома эвакуировали после сообщения о бомбе в подвале

Жителей дома на улице Добровольцев в Санкт-Петербурге эвакуировали после сообщения о самодельном взрывном устройстве (СВУ) в подвале. Как уточняет SHOT, подозрительный предмет был примотан к трубе с горячей водой.

По данным телеграм-канала, странный предмет обнаружил мастер аварийной службы, который работал в подвале. Он наткнулся на пластиковую коробку с антенной и батарейкой. После этого на место прибыли бойцы ОМОНа с собакой. Они обследовали предмет, однако взрывчатки внутри не нашли. По предварительной версии, это муляж СВУ. Точные результаты станут известны после экспертизы.

Жильцов вернули обратно. Как муляж оказался в подвале, сейчас выясняется. Известно, что он был заперт на замок, при этом следов взлома нет.

У взорвавшего свою "ниву" жителя Ейска дома нашли ещё два СВУ

У взорвавшего свою "ниву" жителя Ейска дома нашли ещё два СВУ

Ранее под Петербургом пришлось перекрывать КАД из-за найденной самодельной бомбы. Речь шла об СВУ весом 500 граммов с микросхемой и элементами питания. Устройство в любой момент могло взорваться, поэтому было решено уничтожить его на месте.

Обложка ©

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Никита Осипов
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