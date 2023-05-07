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7 мая, 13:06

Названы дата и место прощания со звездой сериала "Убойная сила"

Прощание с Александром Тютрюмовым состоится в Санкт-Петербурге 10 мая

<p>Александр Тютрюмов. Фото © <a href="https://www.atk-studio.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">atk-studio.ru</a></p>

Александр Тютрюмов. Фото © atk-studio.ru

Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Тютрюмовым пройдёт в Санкт-Петербурге 10 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале киностудии "Ленфильм".

"Прощание пройдёт 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина" (Караванная улица, 12). Отпевание пройдёт после в храме Рождества Христова на Песках (улица 6-я Советская, 19а)", — говорится в сообщении.

Названа причина смерти звезды сериала "Убойная сила"

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Соболезнования в связи со смертью артиста выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Тютрюмов был уроженцем Подпорожья Ленобласти.

Напомним, Тутрюмов скончался утром 7 мая в петербургской больнице. Артист умер на 65-м году жизни. Он известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила".

Иван Косицын
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