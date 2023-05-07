Названы дата и место прощания со звездой сериала "Убойная сила"
Прощание с Александром Тютрюмовым состоится в Санкт-Петербурге 10 мая
Александр Тютрюмов. Фото © atk-studio.ru
Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Тютрюмовым пройдёт в Санкт-Петербурге 10 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале киностудии "Ленфильм".
"Прощание пройдёт 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина" (Караванная улица, 12). Отпевание пройдёт после в храме Рождества Христова на Песках (улица 6-я Советская, 19а)", — говорится в сообщении.
Соболезнования в связи со смертью артиста выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Тютрюмов был уроженцем Подпорожья Ленобласти.
Напомним, Тутрюмов скончался утром 7 мая в петербургской больнице. Артист умер на 65-м году жизни. Он известен в том числе по роли в сериале "Убойная сила".