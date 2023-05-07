Названы дата и место прощания со звездой сериала "Убойная сила"

Прощание с заслуженным артистом РФ Александром Тютрюмовым пройдёт в Санкт-Петербурге 10 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале киностудии "Ленфильм".

"Прощание пройдёт 10 мая с 10 до 12 в кинотеатре "Родина" (Караванная улица, 12). Отпевание пройдёт после в храме Рождества Христова на Песках (улица 6-я Советская, 19а)", — говорится в сообщении.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Тютрюмов был уроженцем Подпорожья Ленобласти.