Во время коронации Карла III лошадь гвардейца едва не затоптала зрителей
Ещё одним из самых обсуждаемых событий коронации Карла III в Лондоне стал момент, когда лошадь едва не затоптала стоявших рядом людей. Видео уже распространилось в Сети.
Лошадь гвардейца едва не раздавила людей во время коронации в Лондоне. Видео © Twitter / Spriter99880
Лошадь испугалась происходившего вокруг торжества и начала пятиться подальше от шествия. Она шла до тех пор, пока не наткнулась на перегородку, за которой стояли зрители. Всадник пытался успокоить лошадь, но та не реагировала. Затем ему на помощь подошёл другой гвардеец.
Ранее Лайф писал о том, что король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Духовный глава Церкви Англии возложил на голову Его Величества корону святого Эдуарда Исповедника.
Twitter / Spriter99880