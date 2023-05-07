Во время коронации Карла III лошадь гвардейца едва не затоптала зрителей

Ещё одним из самых обсуждаемых событий коронации Карла III в Лондоне стал момент, когда лошадь едва не затоптала стоявших рядом людей. Видео уже распространилось в Сети.

Лошадь испугалась происходившего вокруг торжества и начала пятиться подальше от шествия. Она шла до тех пор, пока не наткнулась на перегородку, за которой стояли зрители. Всадник пытался успокоить лошадь, но та не реагировала. Затем ему на помощь подошёл другой гвардеец.