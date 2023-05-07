В Молдавии оппозиция заблокирует дороги во время саммита под эгидой ЕС

Молдавская оппозиция будет блокировать дороги в стране во время саммита Европейского политического сообщества. Мероприятие должно пройти в республике 1 июня. Об этом говорится в резолюции по итогам прошедшей масштабной акции протеста в Кишинёве.

Организаторами демонстрации выступили оппозиционная партия "Шор", внепарламентские политические силы и общественные деятели, которые ранее объединились в "Движение за народ".

"Мы осуждаем планы властей провести саммит ЕС в июне только для того, чтобы продемонстрировать поддержку [президента] Майи Санду. Планируем заблокировать дорожное движение на многих транспортных артериях, чтобы выразить свою гражданскую позицию представителям других стран", — говорится в резолюции.

В ней также указано, что действия властей Молдавии в период кризиса и отсутствия денег в бюджете "похожи на пир во время чумы". Президент республики Майя Санду ранее заявляла, что в саммите ожидается участие около 50 представителей стран ЕС и европейских структур. Она уточнила, что основные расходы на организацию мероприятия понесёт бюджет Молдавии и только часть затрат покроет Совет ЕС.