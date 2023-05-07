В Британии выбрали "официальное блюдо" застолья после коронации Карла III

Члены британской королевской семьи сегодня участвуют в "Большом ланче". Речь идёт о массовых застольях, которые организованы по всей стране в честь коронации Карла III. Он и его жена — королева Камилла — в качестве официального блюда предложили французский киш — слоёный открытый пирог с основой из песочного теста, заливкой из смеси яиц, сливок или молока и сыра. Причём начинка получается из шпината, бобов и эстрагона.

Рецепт придумал шеф-повар королевского двора Марк Флэнаган. Существует мнение, что таким выбором блюда король желает укрепить связи между Соединённым Королевством и Францией.

По данным Sky News, брат монарха герцог Эдинбургский Эдвард вместе с супругой — герцогиней Эдинбургской Софи — присоединились к застолью в Кранли. Кроме того, в торжествах будут участвовать сестра Карла III принцесса Анна и её муж — вице-адмирал Тимоти Лоренс, а также внучки короля принцессы Беатрис и Евгения. Предполагается, что по всей Британии пройдёт свыше 67 тысяч подобных праздничных застолий.