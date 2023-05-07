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7 мая, 14:29

В Британии выбрали "официальное блюдо" застолья после коронации Карла III

Королевская семья участвует в застольях по случаю коронации Карла III

Члены британской королевской семьи сегодня участвуют в "Большом ланче". Речь идёт о массовых застольях, которые организованы по всей стране в честь коронации Карла III. Он и его жена — королева Камилла — в качестве официального блюда предложили французский киш — слоёный открытый пирог с основой из песочного теста, заливкой из смеси яиц, сливок или молока и сыра. Причём начинка получается из шпината, бобов и эстрагона.

Рецепт придумал шеф-повар королевского двора Марк Флэнаган. Существует мнение, что таким выбором блюда король желает укрепить связи между Соединённым Королевством и Францией.

По данным Sky News, брат монарха герцог Эдинбургский Эдвард вместе с супругой — герцогиней Эдинбургской Софи — присоединились к застолью в Кранли. Кроме того, в торжествах будут участвовать сестра Карла III принцесса Анна и её муж — вице-адмирал Тимоти Лоренс, а также внучки короля принцессы Беатрис и Евгения. Предполагается, что по всей Британии пройдёт свыше 67 тысяч подобных праздничных застолий.

Во время коронации Карла III лошадь гвардейца едва не затоптала зрителей

Во время коронации Карла III лошадь гвардейца едва не затоптала зрителей

Напомним, что король Великобритании, Северной Ирландии и королевств Содружества Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Духовный глава Церкви Англии возложил на голову Его Величества корону святого Эдуарда Исповедника.

Обложка ©

Getty Images / Samir Hussein / WireImage

Никита Осипов
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