Поход с палаткой закончился для туриста в Подмосковье подрывом на его же "бомбе"

В Московской области россиянин подорвался на неизвестном взрывном устройстве во время похода в район деревни Взгляднево. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Мужчина отправился в поход под Сергиев Посад вместе с приятелем. На месте они разбили кемпинг, приготовили еду на костре и поужинали. В какой-то момент один из отдыхающий пошёл в палатку, а через некоторое время второй услышал взрыв. Прибежав на звук, он увидел, что его приятель лежит на земле без кисти и с травмированным глазом. Несколько отдыхающих отнесли на руках пострадавшего до дороги и вызвали скорую.

Во время госпитализации пострадавший рассказал, что увлекается химией и смастерил какое-то взрывное устройство, которое и активировалось у него в руке. Теперь правоохранители пытаются выяснить, что же именно сделал россиянин, а тот пока отходит от операции. Причём в 2009 году он был судим за незаконный оборот сильнодействующих веществ.