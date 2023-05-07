Аллерголог пояснил, когда при укусе пчелы нужно бежать к врачу

Обильное питьё и холодный компресс помогут при укусе пчелы, сообщил педиатр, аллерголог, иммунолог Азизбек Ботиров. В беседе с Лайфом он объяснил, как действовать, если вас ужалило насекомое, и в каком случае нужна помощь медика.

В первую очередь следует осмотреть место укуса и при необходимости удалить жало насекомого. Только делать это нужно максимально осторожно и желательно стерильным инструментом. Категорически запрещается выдавливать жало, подчеркнул врач, ведь яд в этом случае может попасть в организм. Затем необходимо промыть место укуса чистой водой и продезинфицировать с помощью антисептика. Далее — приложить холодный компресс, чтобы снять боль и отёк.

"Четвёртое — нужно начать обильное питьё, чтобы уменьшить концентрацию токсина в организме. При появлении отёка рекомендуется принять антигистаминный препарат и обратиться за медицинской помощью", — объяснил Ботиров.

Помощь врача требуется в том случае, если ранее уже была аллергическая реакция на укус пчелы, осы или же насекомое ужалило в область лица. Также обратиться за медпомощью нужно, если после этого инцидента появились сонливость, тошнота и рвота. Ещё рекомендуется бежать к врачу в случае укуса более трёх насекомых.