Дерматолог рассказала, о чём говорит появление красных родинок

В течение жизни на коже человека могут появляться ангиомы — небольшие красные родинки. Они возникают в том числе из-за интоксикации, солнечных ожогов и некоторых заболеваний. Об этом в беседе с Лайфом рассказала дерматолог, миколог, трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Мария Васильева.

По её словам, такие образования представляют собой пучки расширенных кровеносных сосудов, которые чаще располагаются на верхней половине туловища, принося человеку лишь эстетический дискомфорт.

"Причиной появления ангиом могут быть как интоксикация, солнечные ожоги, гормональная перестройка организма, так и заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы и заболевания печени и желчного пузыря. Но ключевую роль занимает генетическая предрасположенность появления образований", — сказала медик.

Она добавила, что сами красные родинки не представляют опасности, но причины, которые способствовали появлению ангиом, требуют внимания. Если такие образования появились на коже внезапно, то нужно показаться терапевту. А родинки можно безболезненно удалить в кабинете врача-косметолога.