Пограничники ЕС передумали летать над Чёрным морем после встречи с Су-35
Миссия Frontex свернула полёты над Чёрным морем после инцидента с Су-35
Миссия Frontex (агентство Евросоюза по контролю внешних границ) приостановила полёты над Чёрным морем после перехвата польского пограничного самолёта российским истребителем Су-35. Об этом сообщает польское издание RMF FM.
"Патрульные полёты Frontex Black Sea временно приостановлены. Причина — опасный инцидент с участием польского самолёта и российского истребителя", — говорится в сообщении.
Возобновление миссии планируется после того, как Румыния будет уверена в безопасности полётов пограничников ЕС. В настоящий момент контроль границы над Чёрным морем осуществляют исключительно румынские силы.
Как уже сообщал Лайф, в минувшую пятницу, 5 мая, российский Су-35 перехватил польский самолёт L410 Turbolet над Чёрным морем. В заявлении польских пограничников говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к опасным трудностям в управлении самолётом. Известно, что L410 Turbolet проводил патрулирование над Чёрным морем в рамках миссии агентства ЕС по контролю границ Frontex. Москва сообщение Варшавы пока не комментировала.