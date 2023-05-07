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7 мая, 15:33

Пограничники ЕС передумали летать над Чёрным морем после встречи с Су-35

Миссия Frontex свернула полёты над Чёрным морем после инцидента с Су-35

Миссия Frontex (агентство Евросоюза по контролю внешних границ) приостановила полёты над Чёрным морем после перехвата польского пограничного самолёта российским истребителем Су-35. Об этом сообщает польское издание RMF FM.

"Патрульные полёты Frontex Black Sea временно приостановлены. Причина — опасный инцидент с участием польского самолёта и российского истребителя", — говорится в сообщении.

Возобновление миссии планируется после того, как Румыния будет уверена в безопасности полётов пограничников ЕС. В настоящий момент контроль границы над Чёрным морем осуществляют исключительно румынские силы.

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Как уже сообщал Лайф, в минувшую пятницу, 5 мая, российский Су-35 перехватил польский самолёт L410 Turbolet над Чёрным морем. В заявлении польских пограничников говорится, что действия российских пилотов вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к опасным трудностям в управлении самолётом. Известно, что L410 Turbolet проводил патрулирование над Чёрным морем в рамках миссии агентства ЕС по контролю границ Frontex. Москва сообщение Варшавы пока не комментировала.

Обложка ©

Freepik / Racool_studio

Наталья Исакова
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