Пограничники ЕС передумали летать над Чёрным морем после встречи с Су-35

Миссия Frontex (агентство Евросоюза по контролю внешних границ) приостановила полёты над Чёрным морем после перехвата польского пограничного самолёта российским истребителем Су-35. Об этом сообщает польское издание RMF FM.

"Патрульные полёты Frontex Black Sea временно приостановлены. Причина — опасный инцидент с участием польского самолёта и российского истребителя", — говорится в сообщении.

Возобновление миссии планируется после того, как Румыния будет уверена в безопасности полётов пограничников ЕС. В настоящий момент контроль границы над Чёрным морем осуществляют исключительно румынские силы.