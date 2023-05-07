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7 мая, 16:20

В Словакии стало известно имя нового премьер-министра

Президент Словакии Чапутова: Новым премьер-министром назначен Людовит Одор

<p>Людовит Одор. Обложка © <a href="https://www.odor.sk/svk/ekonomia/232/kniha-roka-2022-na-martinuse" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Odor.sk</a></p>

Людовит Одор. Обложка © Odor.sk

Новым премьер-министром Словакии станет Людовит Одор, сообщила журналистам президент республики Зузана Чапутова.

"Новым премьер-министром будет назначен [действующий] заместитель председателя Нацбанка Словакии Людовит Одор", — сказала она в ходе экстренного брифинга.

Ранее исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер объявил о намерении уйти с поста. В соответствии с законодательством вместе с ним уходит и весь кабинет министров.

Президент Словакии заявила о снижении поддержки Украины среди граждан

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Ранее Лайф сообщал, что Словакия завершила передачу Украине обещанных истребителей МиГ-29. Как заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, всего передано 13 самолётов.

Наталья Исакова
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