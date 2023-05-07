В Словакии стало известно имя нового премьер-министра

Новым премьер-министром Словакии станет Людовит Одор, сообщила журналистам президент республики Зузана Чапутова.

"Новым премьер-министром будет назначен [действующий] заместитель председателя Нацбанка Словакии Людовит Одор", — сказала она в ходе экстренного брифинга.

Ранее исполняющий обязанности премьера Словакии Эдуард Хегер объявил о намерении уйти с поста. В соответствии с законодательством вместе с ним уходит и весь кабинет министров.