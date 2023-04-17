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17 апреля, 07:39

Словакия передала Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29

Минобороны Словакии заявило о завершении передачи истребителей МиГ-29 Украине

Словакия завершила передачу Украине обещанных истребителей МиГ-29. Как заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь, всего передано 13 самолётов.

"Нам удалось перебросить непригодные для Словакии истребители. <...> Переброска оставшихся девять единиц (четыре передали Украине в марте. — Прим. Лайфа) была проведена на местах с учётом максимальной безопасности", — написал он в своих соцсетях.

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Ранее Лайф сообщал о передаче первых истребителей МиГ-29 Украине. Уточнялось, что было направлено четыре самолёта, а всего планируется отправить 13 выведенных из состава национальных ВВС истребителей. В ответ на такой шаг в МИД России жёстко отчитали республику и заявили, что они пополнят статистику сбитых самолётов на Украине.

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wikipedia

Николь Вербер
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