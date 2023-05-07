Поляки нашли способ заработать на Освенциме в преддверии Дня Победы

В Польше разгорелся скандал из-за киоска с мороженым возле бывшего концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, несколько дней назад буквально в двухстах метрах от ворот бывшего нацистского концлагеря был незаконно установлен киоск с мороженым, также рядом появился ещё и туалет. Администрация музея Освенцима, мягко говоря, была возмущена инцидентом и призвала власти немедленно его расследовать. Местные жители тоже были не в восторге от открытия киоска.

"У людей нет никакого уважения к этому месту, как будто они совершенно не понимают, где они находятся и что здесь произошло", — сказал журналистам один из жителей.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским концлагерем, он продолжал работать дольше других. В его стенах погибло 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь. Спустя два года на его месте создали музей.