Поляки нашли способ заработать на Освенциме в преддверии Дня Победы

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7 мая, 16:40

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Gazeta Wyborcza: У входа в музей Освенцима установили киоск с мороженым

В Польше разгорелся скандал из-за киоска с мороженым возле бывшего концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщает Gazeta Wyborcza.

По данным издания, несколько дней назад буквально в двухстах метрах от ворот бывшего нацистского концлагеря был незаконно установлен киоск с мороженым, также рядом появился ещё и туалет. Администрация музея Освенцима, мягко говоря, была возмущена инцидентом и призвала власти немедленно его расследовать. Местные жители тоже были не в восторге от открытия киоска.

"У людей нет никакого уважения к этому месту, как будто они совершенно не понимают, где они находятся и что здесь произошло", — сказал журналистам один из жителей.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим нацистским концлагерем, он продолжал работать дольше других. В его стенах погибло 1,4 миллиона человек, из них 1,1 миллиона евреев. 27 января 1945 года советские войска освободили лагерь. Спустя два года на его месте создали музей.

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А ранее Лайф сообщал, что ФСБ рассекретила документы об убийствах поляками узников Освенцима. Свидетельства о деятельности Аушвица начала собирать советская военная контрразведка Смерш ещё до освобождения лагеря.

Обложка ©

Flickr / André Vieira

Наталья Исакова
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