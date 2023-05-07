Учёные выяснили, что просмотр телевизора повышает риск развития рака у женщин

Долгий просмотр телевизора повышает вероятность развития рака эндометрия и молочной железы у женщин. К такому выводу пришли специалисты из онкологического центра при Университете Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае, которые решили проверить, как малоподвижный образ связан с разными видами рака.

Данные для исследования учёные взяли у 408 815 европейцев — участников Британского биобанка. В ходе опроса у тех интересовались, что они понимают под неактивным досугом. Среди ответов значились просмотр телевизора, использование компьютера не в рабочих целях и вождение машины.

"Получилось выявить 193 независимых генетических варианта в 169 локусах, связанных с малоподвижным образом жизни, из которых 152 генетических варианта в 145 локусах были связаны с просмотром телевизора, 37 генетических вариантов в 36 локусах — с использованием компьютера, а четыре генетических варианта в четырёх локусах — с вождением", — отметили учёные в статье, опубликованной в журнале Cancer Medicine.

В результате выяснилось, что именно просмотр телевизора повышал риск развития рака эндометрия на 28%, а молочной железы — на 16%. При этом вероятность серозного рака яичников в таком случае возрастала практически на 49%. Связь с другими двенадцатью видами онкопатологий, в том числе раком шейки матки, была очень слабой.