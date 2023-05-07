"Всё встанет на свои места": Киссинджер поделился прогнозом насчёт мирных переговоров по Украине

Мирные переговоры по Украине могут начаться с Россией к концу этого года. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

"Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, всё встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса", — сказал Киссинджер в интервью CBS Sunday Morning.

По мнению Киссинджера, возможно, сейчас в украинском кризисе наступает переломный момент.