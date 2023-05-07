"Всё встанет на свои места": Киссинджер поделился прогнозом насчёт мирных переговоров по Украине
Генри Киссинджер: Переговоры по Украине начнутся к концу года благодаря КНР
Мирные переговоры по Украине могут начаться с Россией к концу этого года. Такое мнение высказал бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
"Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, всё встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса", — сказал Киссинджер в интервью CBS Sunday Morning.
По мнению Киссинджера, возможно, сейчас в украинском кризисе наступает переломный момент.
Напомним, в мае прошлого года Киссинджер заявил, что выходом из конфликта на Украине могло бы стать признание Киевом своего нейтрального статуса. По его оценке, страна могла бы выполнять роль связующего звена между Европой и Россией. А в сентябре экс-госсекретарь сказал, что курс США на присоединение Украины к НАТО разрушил пояс безопасности России. Он отметил, что такая политика Вашингтона не была мудрой.
Flickr / ВСУ