"Есть проблема": Киссинджер оценил вероятность войны США с Китаем
Киссинджер: Тайваньский кризис может обернуться войной между США и Китаем
Тайваньский кризис может обернуться масштабной войной между США и Китаем. Такое мнение высказал бывший глава американского Госдепа Генри Киссинджер. Во время интервью телеканалу CBS его попросили прокомментировать возможную ситуацию, при которой Пекин захватит Тайбэй, а Вашингтон встанет на защиту острова.
"У нас есть проблема. То, что она может перерасти в масштабную войну между двумя высокотехнологичными державами, требует неотложного внимания", — ответил на это Киссинджер.
Именно поэтому сейчас, по его словам, "очень опасный период". При этом Киссинджер подчеркнул, что КНР нельзя исключать из международной системы.
Ранее в США признали, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния КНР. По словам главы комитета по международным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкла Маккола, Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации Тайваня.
ТАСС / Jörg Carstensen / dpa