"Есть проблема": Киссинджер оценил вероятность войны США с Китаем

Тайваньский кризис может обернуться масштабной войной между США и Китаем. Такое мнение высказал бывший глава американского Госдепа Генри Киссинджер. Во время интервью телеканалу CBS его попросили прокомментировать возможную ситуацию, при которой Пекин захватит Тайбэй, а Вашингтон встанет на защиту острова.

"У нас есть проблема. То, что она может перерасти в масштабную войну между двумя высокотехнологичными державами, требует неотложного внимания", — ответил на это Киссинджер.

Именно поэтому сейчас, по его словам, "очень опасный период". При этом Киссинджер подчеркнул, что КНР нельзя исключать из международной системы.