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7 мая, 18:31

"Есть проблема": Киссинджер оценил вероятность войны США с Китаем

Киссинджер: Тайваньский кризис может обернуться войной между США и Китаем

Тайваньский кризис может обернуться масштабной войной между США и Китаем. Такое мнение высказал бывший глава американского Госдепа Генри Киссинджер. Во время интервью телеканалу CBS его попросили прокомментировать возможную ситуацию, при которой Пекин захватит Тайбэй, а Вашингтон встанет на защиту острова.

"У нас есть проблема. То, что она может перерасти в масштабную войну между двумя высокотехнологичными державами, требует неотложного внимания", — ответил на это Киссинджер.

Именно поэтому сейчас, по его словам, "очень опасный период". При этом Киссинджер подчеркнул, что КНР нельзя исключать из международной системы.

Миру предрекли колоссальный удар при вторжении Китая в Тайвань

Миру предрекли колоссальный удар при вторжении Китая в Тайвань

Ранее в США признали, что ресурсы обороны Тайваня недостаточны для противостояния КНР. По словам главы комитета по международным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкла Маккола, Пекин может попытаться избежать противостояния с Тайбэем, установив контроль над островом за счёт влияния на намеченные в январе 2024 года выборы главы администрации Тайваня.

Обложка ©

ТАСС / Jörg Carstensen / dpa

Наталья Исакова
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