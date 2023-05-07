"Гении маркетинга": Российский губернатор обнаружил своё фото в рекламе мошенников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с сомнительными рекламными объявлениями, в которых использовали его фотографию. Об этом глава региона рассказал в телеграм-канале.

В выходные в ставропольских пабликах появилась реклама некоей "кредитной амнистии". В ней жителям обещают списать долги "по госплану через МФЦ", при этом для правдоподобности мошенники иллюстрировали публикации снимком губернатора.

"Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились. Уверен, правоохранительным органам есть к чему присмотреться в их деятельности", — отметил глава Ставропольского края.

Владимиров призвал жителей быть бдительными и не доверять непроверенным и неизвестным организациям. Особенно в зоне риска находятся пенсионеры, подчеркнул он.