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7 мая, 18:46

"Гении маркетинга": Российский губернатор обнаружил своё фото в рекламе мошенников

Глава Ставрополья Владимиров обнаружил своё фото в рекламе списания долгов

<p>Фейковые объявления с губернатором Ставропольского края о списании долгов. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/VVV5807/1358" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Владимир Владимиров</a></p>

Фейковые объявления с губернатором Ставропольского края о списании долгов. Обложка © Telegram / Владимир Владимиров

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил разобраться с сомнительными рекламными объявлениями, в которых использовали его фотографию. Об этом глава региона рассказал в телеграм-канале.

В выходные в ставропольских пабликах появилась реклама некоей "кредитной амнистии". В ней жителям обещают списать долги "по госплану через МФЦ", при этом для правдоподобности мошенники иллюстрировали публикации снимком губернатора.

"Поручил разобраться, что за гении маркетинга у нас появились. Уверен, правоохранительным органам есть к чему присмотреться в их деятельности", — отметил глава Ставропольского края.

Владимиров призвал жителей быть бдительными и не доверять непроверенным и неизвестным организациям. Особенно в зоне риска находятся пенсионеры, подчеркнул он.

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Ранее Лайф сообщал, что мошенники украли 8,5 миллиона рублей сразу у двух профессоров московских вузов. Им позвонили якобы сотрудники банка и предложили перевести сбережения на "безопасный" счёт.

Наталья Исакова
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