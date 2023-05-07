Власти Ростова-на-Дону прокомментировали сообщения о "взрывах"

Жители Ростова-на-Дону 7 мая в соцсетях сообщили о звуке взрывов в разных частях города. Они также писали о дыме, который якобы появился в небе. При этом многие подумали, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако власти региона опровергли эти заявления.

"Информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не находит своего подтверждения", — отметил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, его слова приводит телеканал "Дон 24".

Он призвал СМИ ответственно относиться к заявлениям в социальных сетях, чтобы не позволить злоумышленникам манипулировать общественным мнением.