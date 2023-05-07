Власти Ростова-на-Дону прокомментировали сообщения о "взрывах"
Власти Ростова-на-Дону опровергли сообщения о работе ПВО 7 мая
Жители Ростова-на-Дону 7 мая в соцсетях сообщили о звуке взрывов в разных частях города. Они также писали о дыме, который якобы появился в небе. При этом многие подумали, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако власти региона опровергли эти заявления.
Видео "чёрного дыма над Ростовом-на-Дону, которое опубликовали местные жители. Видео © Telegram / Ростов Главный – Новости Ростова-на-Дону – 161
"Информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не находит своего подтверждения", — отметил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, его слова приводит телеканал "Дон 24".
Он призвал СМИ ответственно относиться к заявлениям в социальных сетях, чтобы не позволить злоумышленникам манипулировать общественным мнением.
Ранее Лайф писал, что трёхметровый украинский дрон-разведчик рухнул в поле в Ростовской области. Длина БПЛА — три метра, ширина — 75 сантиметров.