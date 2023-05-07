Регион

Уведомления отключены

7 мая, 19:00

Власти Ростова-на-Дону прокомментировали сообщения о "взрывах"

Власти Ростова-на-Дону опровергли сообщения о работе ПВО 7 мая

Жители Ростова-на-Дону 7 мая в соцсетях сообщили о звуке взрывов в разных частях города. Они также писали о дыме, который якобы появился в небе. При этом многие подумали, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО), однако власти региона опровергли эти заявления.

Видео "чёрного дыма над Ростовом-на-Дону, которое опубликовали местные жители. Видео © Telegram / Ростов Главный – Новости Ростова-на-Дону – 161

"Информация о каких-либо инцидентах в городе Ростов-на-Дону не находит своего подтверждения", — отметил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин, его слова приводит телеканал "Дон 24".

Он призвал СМИ ответственно относиться к заявлениям в социальных сетях, чтобы не позволить злоумышленникам манипулировать общественным мнением.

Опубликованы фото одного из беспилотников, ночью атаковавших Крым

Опубликованы фото одного из беспилотников, ночью атаковавших Крым

Ранее Лайф писал, что трёхметровый украинский дрон-разведчик рухнул в поле в Ростовской области. Длина БПЛА — три метра, ширина — 75 сантиметров.

Обложка ©

Telegram / Ростов Главный – Новости Ростова-на-Дону – 161

Никита Осипов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров