Опубликованы фото одного из беспилотников, ночью атаковавших Крым
Советник главы Крыма Крючков показал фото БПЛА, атаковавшего полуостров
Фото одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Обложка © Telegram / Крючков Z
Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали полуостров. По его словам, БПЛА был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы.
Кадр одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Фото © Telegram / Крючков Z
"Полуостров под надёжной защитой. Доверяем только официальным источникам", — написал Крючков под снимками.
По предварительным данным, это китайский Mugin-5 Pro. БПЛА может нести полезную нагрузку весом до 25 килограммов. Максимальное время полёта — семь часов.
Напомним, утром 7 мая глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО и РЭБ отразили атаку более десяти украинских дронов на регион. Под угрозой был также и Крым. Как позже пояснили в Минобороны, в общей сложности прошлой ночью над Чёрным морем система ПВО обнаружила 22 ударных БПЛА, все они были ликвидированы.