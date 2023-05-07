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7 мая, 13:10

Опубликованы фото одного из беспилотников, ночью атаковавших Крым

Советник главы Крыма Крючков показал фото БПЛА, атаковавшего полуостров

<p>Фото одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kryuchkovoleg/719" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Крючков Z</a></p>

Фото одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Обложка © Telegram / Крючков Z

Советник главы Крыма Олег Крючков опубликовал фото одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали полуостров. По его словам, БПЛА был посажен с помощью системы радиоэлектронной борьбы.

Кадр одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Фото © Telegram / Крючков Z

Кадр одного из беспилотников, которые в ночь на 7 мая атаковали Крым. Фото © Telegram / Крючков Z

"Полуостров под надёжной защитой. Доверяем только официальным источникам", — написал Крючков под снимками.

По предварительным данным, это китайский Mugin-5 Pro. БПЛА может нести полезную нагрузку весом до 25 килограммов. Максимальное время полёта — семь часов.

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Без жертв и разрушений: Попытка Киева атаковать Крым беспилотниками провалилась

Напомним, утром 7 мая глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО и РЭБ отразили атаку более десяти украинских дронов на регион. Под угрозой был также и Крым. Как позже пояснили в Минобороны, в общей сложности прошлой ночью над Чёрным морем система ПВО обнаружила 22 ударных БПЛА, все они были ликвидированы.

Наталья Исакова
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